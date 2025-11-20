Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Mais de 600 bebês sofreram violência sexual na França em 2024

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/11/2025 12:15

compartilhe

SIGA

Mais de 600 crianças menores de 2 anos foram vítimas de violência sexual e atendidas em unidades hospitalares especializadas na França em 2024, indicaram as autoridades nesta quinta-feira (20). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esses dados são de um relatório da Missão Interministerial para a Proteção das Mulheres (Miprof, sigla em francês), que também aponta que mais de três mulheres por dia foram vítimas de feminicídio ou de sua tentativa. 

Em 2024, "614 crianças de 0 a 2 anos foram atendidas por casos de violência sexual, o que representa 2% do total de vítimas" recebidas nessas unidades especializadas, segundo a Miprof. 

Ao todo, 73.992 vítimas de violência sexual e de gênero foram atendidas no ano passado, quase 9.000 a mais que em 2023, diz o relatório anual. 

Segundo a Comissão Independente sobre o Incesto e a Violência Sexual (Ciivise, sigla em francês), cerca de 160.000 menores são vítimas de violência sexual a cada ano na França.

mep-tjc/mb/jc/yr

Tópicos relacionados:

infancia mulheres

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay