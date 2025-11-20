Assine
Começa julgamento de ataque com faca no Memorial do Holocausto de Berlim

O julgamento de um sírio acusado de ter perpetrado, no início do ano, um ataque com faca no Memorial do Holocausto em Berlim, no qual um turista espanhol ficou ferido, começou nesta quinta-feira (20) na capital alemã.

A Promotoria federal alemã acusa Wassim Al M., de 19 anos, de ter realizado no final de fevereiro um ataque "motivado pelo islamismo e pelo antissemitismo", no qual um turista espanhol de 30 anos ficou ferido.

Capturado na mesma noite e desde então em prisão preventiva, ele é acusado de tentativa de assassinato, lesões graves e de ter tentado se juntar a uma organização terrorista estrangeira. 

O jovem havia aderido à "ideologia do EI" e "rejeitava o modo de vida ocidental", disse o promotor na leitura da ata de acusação. 

Residente na cidade alemã de Leipzig, ele se comunicava com o EI em diferentes redes "e desejava ser admitido na organização", acrescentou.

O suspeito não prestará depoimento perante o tribunal, indicou a defesa.

Com uma faca de 16 centímetros de comprimento comprada pela internet, o sírio teria atacado por trás um turista espanhol de 30 anos, ferindo-o no pescoço, rosto e em um dedo. A vítima conseguiu fugir, gravemente ferida, antes de perder a consciência em frente ao monumento. 

Wassim Al M. vivia legalmente na Alemanha desde 2023, como refugiado menor desacompanhado, segundo a polícia. 

Inaugurado em 2005, o monumento com mais de 2.000 blocos de concreto é dedicado à memória de milhões de judeus exterminados pelo III Reich.

