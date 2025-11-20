Assine
Chaves das repescagens intercontinental e europeia para Copa de 2026

20/11/2025 10:53

Chaves das repescagens intercontinental e europeia para a Copa do Mundo de 2026, após sorteio realizado nesta quinta-feira (20) na sede da Fifa, em Zurique, Suíça.

-- Repescagem Intercontinental (duas vagas em jogo):

- Caminho A

. Semifinal

 Nova Caledônia (Oceania) - Jamaica (Concacaf)

. Final:

República Democrática do Congo (África) - Vencedor semifinal

- Caminho B

. Semifinal

Bolívia (Conmebol) - Suriname (Concacaf)

. Final:

Iraque (Ásia) - Vencedor semifinal

-- Repescagem europeia (quatro vagas em jogo):

- Caminho A

Semifinais:

Itália - Irlanda do Norte

País de Gales - Bósnia e Herzegovina

- Caminho B

Semifinais:

Ucrânia - Suécia

Polônia - Albânia

- Caminho C

Semifinais:

Turquia - Romênia

Eslováquia - Kosovo

- Caminho D

Semifinais:

Dinamarca - Macedônia do Norte

República Tcheca - Irlanda

