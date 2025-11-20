Assine
Internacional

Sorteio define confrontos da repescagem intercontinental da Copa de 2026

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/11/2025 10:05

A Fifa definiu os confrontos da repescagem intercontinental para a Copa do Mundo de 2026, em sorteio realizado nesta quinta-feira (20), em Zurique, na Suíça.

O formato da repescagem terá duas chaves principais, com duas seleções se classificando para o Mundial do ano que vem. Os jogos serão disputados entre os dias 26 e 31 de março, nas cidades mexicanas de Guadalajara e Monterrey.

Em uma das chaves, o Iraque aguardará o vencedor do confronto entre Bolívia, que busca sua quarta participação em Mundiais, e Suriname, antiga colônia holandesa que historicamente forneceu à seleção dos Países Baixos alguns de seus maiores jogadores e agora sonha com a sua primeira classificação.

O Iraque, que está mais bem colocado no ranking da Fifa, não precisará disputar a semifinal. Os 'Leões da Mesopotâmia' disputaram apenas uma edição da Copa do Mundo, em 1986.

Na outra chave da repescagem, Nova Caledônia e Jamaica vão se enfrentar na semifinal, e o vencedor terá pela frente a República Democrática do Congo na final por uma vaga no Mundial do ano que vem, que será organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.

Tópicos relacionados:

2026 bol fbl irq sur wc

