Mais de mil pessoas em abrigos na Indonésia após erupção de vulcão perto de Bali

20/11/2025 07:57

Mais de mil pessoas, a maioria moradores e alpinistas, se instalaram em abrigos temporários nesta quinta-feira (20), após a erupção de um vulcão em Java, a principal ilha da Indonésia, perto de Bali, informaram as autoridades. 

O Monte Semeru, no leste, entrou em erupção na tarde de quarta-feira, lançando cinzas e gases a mais de 13 quilômetros de distância. A atividade vulcânica diminuiu nesta quinta-feira, mas continuou com flutuações, segundo a agência geológica da Indonésia. 

Cerca de 900 pessoas foram transferidas para abrigos em escolas, mesquitas e salões comunitários após a erupção, disse Sultan Syafaat, da agência de gestão de desastres.

As autoridades também retiraram cerca de 190 pessoas das encostas do vulcão, a maioria alpinistas que ficaram presos em um acampamento após a erupção, disse Rudijanto Tjahja Nugraha, diretor do parque nacional Semeru. 

Três pessoas sofreram queimaduras devido ao material vulcânico, informou um responsável pelas operações de busca e resgate. Algumas casas próximas ao vulcão também ficaram parcialmente soterradas sob cinzas e fragmentos de rochas. 

"Minha casa ficou coberta por um fluxo de material vulcânico de um metro de altura", disse à AFP Nurul Yakin Pribadi, chefe da aldeia de Supiturang. "Muitas casas foram danificadas", acrescentou.

Pelo menos uma escola de ensino fundamental foi completamente destruída, declarou Agus Triyono, responsável pelo distrito de Lumajang.

Em 2021, uma erupção do Monte Semeru matou mais de 50 pessoas e danificou mais de 5.000 casas. 

A Indonésia, um arquipélago no Sudeste Asiático com quase 130 vulcões ativos, está localizada no "Anel de Fogo" do Pacífico, onde o choque das placas tectônicas causa intensa atividade vulcânica e sismológica. 

