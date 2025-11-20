Assine
Justiça espanhola condena Meta a pagar € 479 milhões por concorrência desleal

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/11/2025 07:13

Um tribunal de Madri condenou a Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, a pagar 479 milhões de euros (quase R$ 3 bilhões, na cotação atual) a mais de 80 meios de comunicação espanhóis por "concorrência desleal", indicou o tribunal em um comunicado. 

O tribunal comercial encarregado do caso considerou que a empresa americana obteve "uma vantagem competitiva significativa ao realizar publicidade em suas redes sociais Facebook e Instagram infringindo o Regulamento Europeu de Proteção de Dados", detalha o texto.

Tópicos relacionados:

espanha eua internet justica midia

