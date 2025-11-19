Assine
Internacional

Trump anuncia assinatura de lei para tornar públicos arquivos do caso Epstein

AFP
AFP
19/11/2025 22:53

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite desta quarta-feira ter assinado uma lei que exige que seu governo divulgue os arquivos sobre o financista falecido Jeffrey Epstein.

Trump, que se opunha à lei, mas que mudou de postura depois que ela parecia caminhar para ser aprovada no Congresso, publicou na plataforma Truth Social que havia acabado "DE ASSINAR A LEI PARA DIVULGAR OS ARQUIVOS EPSTEIN".

