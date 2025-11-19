Bolsa de Tóquio dispara após resultados sólidos da Nvidia

O índice Nikkei subia 4% nesta quinta-feira (20), após a Nvidia anunciar resultados sólidos graças à grande demanda por seus chips para inteligência artificial (IA).

A receita da empresa americana poderia aliviar temporariamente os temores dos mercados relacionados à supervalorização das ações de tecnologia.

O Nikkei 225 subiu 4%, aos 50.480,87 pontos, nas negociações da manhã, e o Topix subia 2,63%, aos 3.331,1 pontos.

