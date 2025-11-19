Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Maioria dos membros do Fed defende manutenção da taxa de juros em dezembro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/11/2025 18:01

compartilhe

SIGA

A maioria dos membros do comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano) é favorável à manutenção da taxa de juros na reunião de dezembro, segundo a ata do seu último encontro, divulgada nesta quarta-feira (19).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O momento é de incerteza em relação ao mercado de trabalho e de temor de uma inflação persistente nos Estados Unidos. "Vários participantes sugeriram que, considerando suas perspectivas econômicas, provavelmente seria apropriado manter" a taxa inalterada no restante do ano", diz a ata.

Na reunião do fim de outubro, os membros do Fed votaram a favor de um segundo corte consecutivo de 0,25 ponto neste ano, o que situou a taxa de juros de referência no intervalo entre 3,75% e 4,0%.

Após a reunião, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que um novo corte em dezembro não estava certo. Segundo a ata, "os participantes expressaram opiniões muito divergentes sobre qual seria a decisão de política monetária mais adequada" nesse mês.

Embora "a maioria dos participantes" tenha considerado conveniente um corte da taxa no futuro, eles descartaram que o melhor fosse reduzi-la na próxima reunião. 

bys/des/dga/mr/lb/mvv

Tópicos relacionados:

economia eua fed inflacao macroeconomia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay