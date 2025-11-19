Assine
Proposta de paz dos EUA para a Ucrânia inclui cessão de território e redução do exército (fonte)

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/11/2025 16:51

A Ucrânia recebeu uma nova proposta de paz dos Estados Unidos, que exige que Kiev ceda o território controlado pela Rússia e reduza seu exército em mais da metade, disse à AFP uma fonte a par do caso nesta quarta-feira (19).

O plano inclui "o reconhecimento da Crimeia e de outras regiões que os russos tomaram" e "a redução do exército para 400 mil efetivos", afirmou esta fonte, que pediu para não ser identificada.

bur-ant-asy/dbh/mb/mvv/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

