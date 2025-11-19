Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que vai 'trabalhar' pela paz no Sudão a pedido de príncipe saudita

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/11/2025 16:07

compartilhe

SIGA

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que vai "trabalhar" para pôr fim à guerra no Sudão depois que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, lhe pediu ajuda para encerrar o conflito.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Desde abril de 2023, o Sudão enfrenta um conflito entre o Exército sudanês e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), que causou milhares de mortos e quase 12 milhões de deslocados.

"Sua majestade deseja que eu faça algo muito importante em relação ao Sudão. Não estava nos meus planos me envolver nisso, achava que era algo descabido e fora de controle", declarou Trump em um fórum empresarial.

"Mas vejo o quanto isso é importante para você e para muitos de seus amigos aqui presentes. E vamos começar a trabalhar no Sudão", adiantou.

dk/ksb/dga/mel/lm/am

Tópicos relacionados:

arabiasaudita conflito eua sudao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay