Trump diz que vai 'trabalhar' pela paz no Sudão a pedido de príncipe saudita

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que vai "trabalhar" para pôr fim à guerra no Sudão depois que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, lhe pediu ajuda para encerrar o conflito.

Desde abril de 2023, o Sudão enfrenta um conflito entre o Exército sudanês e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), que causou milhares de mortos e quase 12 milhões de deslocados.

"Sua majestade deseja que eu faça algo muito importante em relação ao Sudão. Não estava nos meus planos me envolver nisso, achava que era algo descabido e fora de controle", declarou Trump em um fórum empresarial.

"Mas vejo o quanto isso é importante para você e para muitos de seus amigos aqui presentes. E vamos começar a trabalhar no Sudão", adiantou.

dk/ksb/dga/mel/lm/am