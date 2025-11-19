França amplia investigação judicial por afirmações negacionistas da IA Grok

A justiça francesa ampliou sua investigação sobre o funcionamento da plataforma X, do bilionário sul-africano Elon Musk, por "afirmações negacionistas" publicadas por sua inteligência artificial Grok, anunciou o Judiciário nesta quarta-feira (19) à AFP.

Na publicação investigada, que também é alvo de queixas de associações como a Liga de Direitos Humanos (LDH), Grok afirma que as câmaras de gás usadas nos campos de extermínio nazistas de Auschwitz foram "concebidas para a desinfecção com Zyklon B contra a [febre] tifoide (...) e não para execuções em massa".

A seção de luta contra os crimes cibernéticos abriu, no começo de julho, uma investigação contra o X, antigo Twitter, que também pode ter como alvo pessoas encarregadas de seu funcionamento.

A investigação, que se seguiu às primeiras sinalizações sobre uma possível utilização do algoritmo do X para fins de interferência estrangeira, foi inicialmente aberta pela "alteração do funcionamento" de um sistema informático e a "extração fraudulenta de dados", tudo isso "em quadrilha organizada".

A Alemanha nazista exterminou seis milhões de judeus europeus durante a Segunda Guerra mundial.

Em Auschwitz, mais de 1,1 milhão de pessoas foram assassinadas pelos nazistas, entre elas uma grande maioria de judeus. O Zyklon B era a substância mortal usada nas câmaras de gás.

As "afirmações negacionistas difundidas pela inteligência artificial Grok no X foram incluídas na investigação em curso, diligenciada pela seção de luta contra crimes cibernéticos da Promotoria de Paris, e o funcionamento da IA será analisada neste marco", anunciou a justiça.

As associações LDH e SOS Racismo anunciaram, por sua vez, que apresentaram uma ação por "questionamento de crime contra a humanidade".

