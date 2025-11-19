Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Pedro sofre lesão muscular e está fora da final da Libertadores

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/11/2025 14:33

compartilhe

SIGA

O atacante Pedro se lesionou durante um treino e vai desfalcar o Flamengo na final da Copa Libertadores contra o Palmeiras, no dia 29 de novembro, em Lima, informou o clube carioca nesta quarta-feira (19).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Exames médicos revelaram uma "lesão muscular na coxa esquerda", explicou o Rubro-Negro em nota, sem dar um prazo de recuperação para o jogador.

Na terça-feira, o camisa 9 "sentiu dores musculares durante o treinamento" e "precisou deixar a atividade", aponta a nota.

"O momento que o clube vive e os jogos que possui pela frente, são muito maiores do que minha ausência nessa reta final", publicou Pedro nas redes sociais.

"Estarei onde estive grande parte da minha vida: na torcida junto com vocês", acrescentou o jogador.

Na semana passada, Pedro havia retornado aos treinos em meio ao processo de recuperação de uma fratura no antebraço direito.

O atacante tem 12 gols e seis assistências em 21 jogos pelo Campeonato Brasileiro, que o Flamengo disputa o título com o Palmeiras, e dois gols em dez jogos na Libertadores.

erc/ffb/raa/cb/am

Tópicos relacionados:

2025 bra copa fbl flamengo libertadores palmeiras

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay