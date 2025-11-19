Autor de ataque com faca em trem inglês é indiciado por agressões anteriores

O homem acusado pelo ataque com uma faca, que deixou dez passageiros feridos em um trem na Inglaterra em 1º de novembro, foi indiciado, nesta quarta-feira (19), por outras agressões cometidas no dia anterior, anunciou a polícia.

Anthony Williams, um britânico de 32 anos, já havia sido acusado de tentativa de assassinato das pessoas que feriu na composição com destino a Londres. Nesta quarta-feira, a polícia britânica de transportes anunciou que ele foi indiciado por outros sete crimes.

Williams será investigado por outras duas tentativas de assassinato, de um adolescente de 14 anos e de um jovem de 22 em Peterborough (leste da Inglaterra), em 31 de outubro. Ele também foi indiciado por tentar ferir gravemente um homem de 28 anos na mesma cidade.

A polícia do condado de Cambridgeshire já havia mencionado possíveis vínculos entre esses incidentes e o agressor, acrescentando que o adolescente havia sofrido "ferimentos leves". Também havia informado sobre uma ocorrência em uma barbearia da cidade nesta data, pela qual Williams foi acusado nesta quarta-feira de posse de arma branca.

Entre as novas acusações, há outra agressão, nunca mencionada até agora, contra um homem de 31 anos a bordo de um trem entre Hitchin e Biggleswade (leste).

O percurso de Williams o levou na madrugada de sexta-feira para sábado a Londres, onde já havia sido acusado de um ataque a faca em uma estação de metrô.

