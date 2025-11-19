Éder Militão sofre lesão muscular na coxa direita

O zagueiro brasileiro Éder Militão, do Real Madrid, sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita, revelou nesta quarta-feira (19) o clube espanhol, que não deu um prazo de recuperação.

Militão se lesionou no segundo tempo do empate por 1 a 1 entre Brasil e Tunísia em amistoso disputado na terça-feira em Lille, na França.

Na primeira etapa, ele já havia sentido dores, mas optou por continuar em campo. No entanto, depois do intervalo pediu para ser substituído após fazer um passe para um companheiro.

Segundo a imprensa espanhola, o jogador precisará de cerca de duas semanas de recuperação, o que o tiraria dos jogos contra Elche (domingo) e Girona (30 de novembro) pelo Campeonato Espanhol, assim como do duelo contra o Olympiacos, na quarta-feira que vem, pela Liga dos Campeões.

Militão se junta no departamento médico do Real Madrid a Antonio Rüdiger e David Alaba, que estão há meses sem jogar devido a problemas físicos e não têm data para retornar.

Com isso, o técnico Xabi Alonso conta apenas com dois zagueiros em condições de jogo, Raúl Asencio e Dean Huijsen, este último aparentemente recuperado das dores que o tiraram da última convocação da seleção espanhola.

