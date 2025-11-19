Assine
Dois mortos em nova operação policial em favela do Rio

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/11/2025 12:05

Pelo menos duas pessoas morreram baleadas durante uma operação policial contra o crime organizado nesta quarta-feira (19) no Rio de Janeiro, informou a polícia. 

A cidade foi cenário, no final de outubro, da chamada Operação Contenção, a mais letal da história do país, que deixou 121 mortos, entre eles quatro policiais. 

Segundo as autoridades, a operação desta quarta-feira é uma nova etapa dessa ação contra o Comando Vermelho, organização criminosa que controla várias favelas. 

A operação "mostra o combate ao Comando Vermelho" que "se aproveita da expansão territorial para praticar toda gama de crimes", afirmou, em nota, o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi. 

A polícia entrou pela manhã na Vila Kennedy, zona oeste do Rio, para "desarticular" um grupo dedicado ao roubo de carros, detalhou a Polícia Militar em nota enviada à AFP. 

"Até o momento, oito criminosos foram capturados na ação e outros dois foram neutralizados", indicou a Polícia Civil. 

Mais cedo, a Polícia Militar havia informado sobre "quatro criminosos baleados durante confrontos com os policiais", sem detalhar o estado de saúde deles. 

Os agentes apreenderam dois fuzis, duas granadas, uma pistola, além de "uma grande quantidade de drogas escondidas pelos criminosos em uma unidade de ensino". 

A operação está em andamento, segundo as autoridades.

