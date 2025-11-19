Uefa dá sinal verde ao Barcelona para voltar ao Camp Nou na Champions

A Uefa deu sinal verde ao Barcelona para voltar a jogar pela Liga dos Campeões no reformado Camp Nou, mais especificamente, no dia 9 de dezembro, contra o Eintracht Frankfurt, anunciou o clube catalão nesta quarta-feira (19).

"Esta decisão chega depois da obtenção da licença de primeira ocupação da Fase 1B, que permite ampliar a capacidade e inclui a área da lateral, somando-se à licença já concedida da Fase 1A - que compreende a Tribuna e o Gol Sul -, e entra em vigor depois que a Uefa aceitou o pedido ao considerar que os requisitos necessários foram cumpridos", explicou o Barça em comunicado.

A diretoria 'blaugrana' também revelou que anunciará "nos próximos dias" o início da venda dos ingressos para o jogo.

No dia 7 de novembro, o elenco do Barcelona fez um treino aberto ao público no Camp Nou, no qual estiveram presentes 23 mil torcedores. O retorno oficial será no próximo sábado, contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol.

A volta ao Camp Nou sofreu diversos atrasos nos últimos meses. A demora gerou uma grande perda financeira ao clube catalão, que precisa das receitas do estádio para sua estabilidade econômica.

O Barça estimou em 1,5 bilhão de euros (R$ 9,2 bilhões na cotação atual) o custo da reforma de sua tradicional casa, que, ao final das obras, poderá receber 105 mil espectadores, um recorde na Europa.

