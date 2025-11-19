Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Indonésia eleva nível de alerta após erupção de vulcão perto de Bali

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/11/2025 10:55

compartilhe

SIGA

Um vulcão na ilha principal de Java, Indonésia, entrou em erupção nesta quarta-feira (19), lançando cinzas e gases a vários quilômetros de altura e obrigando as autoridades a elevar o nível de alerta ao máximo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Monte Semeru, no leste de Java e cerca de 310 quilômetros a oeste do popular destino turístico Bali, entrou em erupção às 7h13 GMT (4h13 em Brasília), expelindo fluxos piroclásticos, informou o chefe da agência geológica da Indonésia, Muhamad Wafid. 

"Recomenda-se ao público não realizar atividades em um raio de 8 quilômetros da cratera ou do cume do Monte Semeru devido ao risco de ser atingido por rochas expelidas", indicou em um comunicado. 

A agência nacional de gestão de desastres informou que a coluna de cinzas elevou-se até 13 quilômetros. Seu porta-voz, Abdul Muhari, acrescentou que pelo menos 300 moradores dos arredores do vulcão foram encaminhados para dois abrigos temporários. Não foram reportadas vítimas até o momento. 

A agência geológica também informou que a atividade sísmica no Monte Semeru continua elevada. 

Autoridades do aeroporto Ngurah Rai em Bali indicaram que, por enquanto, os voos operam normalmente. 

Uma erupção do Semeru em 2021 causou a morte de mais de 50 pessoas e danificou mais de 5.000 casas, obrigando quase 10.000 pessoas a buscar abrigo. 

A Indonésia possui cerca de 130 vulcões ativos.

str/dsa/pbt/mab/mb/jc/fp

Tópicos relacionados:

indonesia vulcao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay