Arsenal encerra polêmico acordo de patrocínio com Ruanda

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/11/2025 10:19

O Arsenal, líder do Campeonato Inglês, deixará de utilizar o logo "Visit Rwanda" ao fim da atual temporada, anunciou o país africano nesta quarta-feira (19).

Nas últimas oito temporadas, os jogadores do clube londrino usaram a mensagem na manga do uniforme para promover o turismo em Ruanda, no centro do continente africano.

Os torcedores do Arsenal protestaram em abril contra este acordo, que é motivo de crescente polêmica devido à situação de violência no leste da República Democrática do Congo, país que faz fronteira com Ruanda e é rico em minerais. 

A RD Congo acusa Ruanda de armar e apoiar a milícia M23, que tomou o controle de extensas áreas do território do país desde que pegou em armas em 2021.

Milhares de pessoas morreram neste conflito, que também provocou uma crise humanitária, apesar do cessar-fogo assinado pelo governo congolês e o M23 e do quadro de paz implementado nos últimos meses. 

"O Arsenal e o Conselho de Desenvolvimento de Ruanda concordaram mutuamente em encerrar sua parceria no final desta temporada, colocando fim a uma colaboração de oito temporadas", anunciou em comunicado este órgão do governo ruandês. 

O país ainda mantém acordos semelhantes com outros gigantes do futebol europeu, como Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Atlético de Madrid.

bur-bc/mcd/pc/yr/fp

Tópicos relacionados:

eng fbl ruanda turismo

overflay