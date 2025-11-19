Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel pede evacuação de duas aldeias do sul do Líbano onde prevê bombardear prédios

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/11/2025 10:07

compartilhe

SIGA

O Exército israelense pediu nesta quarta-feira (19) a evacuação de áreas de duas localidades no sul do Líbano que, segundo afirmou, abrigariam instalações militares do movimento islamista pró-iraniano Hezbollah, e que planeja bombardear.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"As forças [israelenses] atacarão em breve infraestruturas militares pertencentes ao grupo terrorista Hezbollah em diferentes áreas do sul do Líbano, em resposta às tentativas ilegais da organização de se restabelecer na região", anunciou o coronel Avichay Adraee, porta-voz do Exército israelense, em uma mensagem no X.

O oficial pediu a saída dos moradores dos arredores de dois edifícios, indicados em mapas, localizados nos povoados de Deir Kifa e Shahur.

ha-mj/mdh/jvb/dd/fp

Tópicos relacionados:

conflito israel libano palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay