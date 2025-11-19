Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Christie's suspende leilão de primeira calculadora do mundo em Paris

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/11/2025 09:55

compartilhe

SIGA

A casa de leilões Christie's anunciou nesta quarta-feira (19) a suspensão da venda em Paris de um dos poucos exemplares existentes da primeira máquina calculadora do mundo, desenvolvida pelo matemático e inventor francês Blaise Pascal em 1642. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O leilão da "Pascaline" estava programado para a tarde desta quarta-feira, mas, na noite de terça, um tribunal parisiense suspendeu a autorização de exportação, o que significa que os compradores não poderiam levá-la para o exterior. 

Este exemplar é um dos nove que ainda existem e o único que se acredita estar sob posse privada. Os demais encontram-se em museus. 

Christie's havia descrito a caixa, decorada com ébano, como "o instrumento científico mais importante já oferecido em leilão" e esperava-se que pudesse alcançar um valor de venda entre 2 e 3 milhões de euros (entre R$ 12,4 milhões e R$ 18,5 milhões, na cotação atual). 

A casa de leilões explicou que interrompeu o procedimento por instruções do proprietário da peça, após o tribunal administrativo de Paris suspender uma autorização de exportação em uma decisão provisória. 

A venda, parte de um leilão da biblioteca do falecido colecionador Léon Parcé, permaneceria suspensa à espera da decisão final do tribunal, informou à AFP. 

Cientistas e pesquisadores haviam solicitado o bloqueio da possível exportação da máquina e exigem que as autoridades a classifiquem como "tesouro nacional".

O Ministério da Cultura declarou que um certificado de exportação foi emitido em maio seguindo o procedimento padrão e dois especialistas aprovaram a decisão. 

A decisão final do tribunal pode levar vários meses.

Blaise Pascal tinha apenas 19 anos quando desenvolveu a máquina para ajudar seu pai, que presidia um tribunal encarregado de restaurar a ordem na arrecadação de impostos no norte da França, segundo a Christie's.

fbr-rap-sjw/tjc/pc/yr/fp

Tópicos relacionados:

ciencia franca leilao matematica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay