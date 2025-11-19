Assine
Reino Unido adverte Putin após detectar navio russo em águas britânicas

AFP
AFP
19/11/2025 09:19

O ministro britânico da Defesa, John Healey, fez uma advertência nesta quarta-feira (19) ao presidente russo, Vladimir Putin, após a detecção do navio militar "Yantar" em águas britânicas pela segunda vez este ano.

"Minha mensagem para a Rússia e para Putin é que nós os vemos. Sabemos o que estão fazendo. E se o 'Yantar' se dirigir para o sul esta semana, estamos preparados", declarou o ministro durante uma coletiva de imprensa.

O ministro especificou que o navio foi visto próximo ao norte da Escócia e que, pela primeira vez, havia direcionado seus lasers para pilotos de aviões da Royal Air Force que monitoravam suas atividades.

"É a segunda vez este ano que entra em águas britânicas", destacou Healey.

"Faz parte de uma frota russa projetada para colocar em risco e comprometer nossas infraestruturas submarinas e as de nossos aliados", continuou o ministro.

Segundo Healey, trata-se de "um programa russo destinado a desenvolver capacidades que permitam assegurar a vigilância em tempos de paz e o sabotagem em tempos de conflito", acrescentou.

Em 22 de janeiro, o ministro já havia feito um alerta a Putin após a detecção pela Royal Navy do mesmo navio, qualificado como "espião russo", no Canal da Mancha e depois no Mar do Norte.

