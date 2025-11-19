Países Baixos voltam atrás em intervenção de empresa chinesa Nexperia

Os Países Baixos anunciaram nesta quarta-feira (20) a suspensão de sua intervenção na Nexperia, fornecedora chinesa global de componentes eletrônicos, sediada nesse país europeu.

Essa fornecedora global de componentes eletrônicos está no centro de um confronto entre a China e os Países Baixos, que fez os fabricantes de automóveis temerem uma escassez de chips, com potencial para paralisar sua produção.

A empresa foi adquirida em 2018 por uma companhia chinesa. Mas, no final de setembro, o governo holandês assumiu de fato seu controle, alegando razões de segurança nacional.

Pequim, em resposta, proibiu as reexportações dos produtos da empresa da China para a Europa, aumentando as preocupações dos fabricantes de automóveis.

No entanto, no último dia 8 de novembro, a Comissão Europeia informou que as autoridades chinesas confirmaram a retomada parcial das exportações de chips, como resultado de um acordo comercial entre o presidente Xi Jinping e seu homólogo americano, Donald Trump.

Diante disso, o ministro holandês da Economia, Vincent Karremans, indicou nesta quarta-feira, em comunicado, que "à luz dos últimos acontecimentos", decidiu "tomar uma medida construtiva e suspender [sua] ordem, em virtude da lei sobre disponibilidade de mercadorias, em relação à Nexperia".

Segundo ele, a decisão foi tomada após várias "reuniões construtivas" nos últimos dias com as autoridades chinesas.

"Congratulamo-nos com as medidas que [as autoridades chinesas] já tomaram para garantir o abastecimento de chips eletrônicos para a Europa e o resto do mundo", acrescentou Karremans.

"Vemos nisso um sinal de boa vontade", indicou, e afirmou que continuarão conversando com Pequim "nos próximos meses".

