Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Romênia mobiliza aviões de combate após nova incursão de drones

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/11/2025 07:59

compartilhe

SIGA

A Romênia, país fronteiriço com a Ucrânia e membro da Otan, mobilizou aviões de combate na madrugada desta quarta-feira (19) após uma nova incursão de drones, informou o Ministério da Defesa, enquanto a vizinha Moldávia denunciou um incidente semelhante. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ambos os países registraram várias violações de seu espaço aéreo, incluindo a queda de fragmentos de drones em seu território, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. 

Quando o incidente ocorreu, dois caças alemães destacados na Romênia monitoravam a situação aérea na fronteira com a Ucrânia, devido a ataques russos, indicou o Ministério da Defesa romeno em nota à imprensa. 

"Durante alguns minutos, foi detectado o sinal de um drone que havia ingressado cerca de oito quilômetros no espaço aéreo nacional" antes de desaparecer dos radares, acrescentou o ministério, e um alerta telefônico foi enviado aos habitantes do condado de Tulcea, no sudeste do país. 

"O drone reapareceu de forma intermitente no radar durante cerca de 12 minutos", especificou o comunicado, acrescentando que não foi notificado nenhum impacto no solo. "Dois aviões adicionais, caças F-16 da Força Aérea Romena, foram mobilizados", acrescentou. 

A Moldávia também informou sobre a incursão de um drone durante a noite. "Após uma troca de informações com aliados da Ucrânia e da Romênia, ficou confirmado que um drone sobrevoou o espaço aéreo nacional", afirmou o Ministério da Defesa moldavo em um comunicado. 

O texto acrescentou que o aparelho voava no sul do país a uma altitude baixa, de aproximadamente 100 metros, e não foi detectado pelos sistemas de vigilância.

ani-jza/arm/pc/jc/fp

Tópicos relacionados:

conflito defesa diplomacia moldavia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay