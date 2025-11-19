Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel afirma que matou dois integrantes do Hezbollah no sul do Líbano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/11/2025 07:37

compartilhe

SIGA

O Exército israelense afirmou nesta quarta-feira (19) que matou dois membros do movimento pró-iraniano Hezbollah em bombardeios efetuados na véspera no sul do Líbano, onde Israel prossegue com seus ataques apesar de um cessar-fogo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Ontem (terça-feira), o Exército israelense bombardeou e eliminou dois terroristas do Hezbollah nas regiões de Bint Jbeil e Blida, no sul do Líbano", afirma um comunicado militar.

O anúncio acontece um dia após Israel bombardear o campo de refugiados palestinos de Ain al Helue, em Sidon, no sul do Líbano, onde matou 13 pessoas, segundo o Ministério da Saúde libanês. 

O Exército israelense afirma que o bombardeio atingiu um campo de treinamento do Hamas, mas o movimento islamista palestino negou possuir infraestruturas militares na área.

Israel continua bombardeando o Líbano, apesar do cessar-fogo estabelecido em novembro de 2024 para acabar com mais de um ano de conflito com o Hezbollah.

ha-lba/anr/mdh/jvb/pc/fp/jc

Tópicos relacionados:

conflito hezbollah israel libano palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay