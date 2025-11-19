Rússia não comenta notícia sobre plano secreto com EUA para paz na Ucrânia
O Kremlin se recusou a comentar uma notícia publicada pelo portal americano Axios, segundo a qual Washington e Moscou trabalham secretamente em um plano de paz para a Ucrânia.
"Neste caso, não há nada novo que possamos informar a vocês", declarou aos jornalistas o porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov.
Segundo o portal Axios, que cita fontes russas e americanas, o plano aborda as garantias de segurança para a Ucrânia, a segurança na Europa e as relações entre Washington e Moscou, sem pronunciar-se sobre as questões territoriais.
