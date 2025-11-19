Tribunal turco ordena libertação de cartunista acusado de insultar o presidente

Um tribunal da Turquia ordenou a libertação do cartunista Dogan Pehlevan, que estava em prisão preventiva, acusado de insultar o presidente Recep Tayyip Erdogan, informou um grupo de defesa dos direitos humanos.

Pehlevan aguarda julgamento e foi colocado em liberdade sob controle judicial. Ele terá que se apresentar uma vez por semana às autoridades e está proibido de viajar para o exterior, informou a Associação de Estudos sobre Mídia e Direito (MLSA).

Segundo a Anistia Internacional, Pehlevan foi acusado de insultar Erdogan em duas mensagens publicadas na rede social X, em 2019 e 2024.

Em uma audiência na terça-feira (18) em um tribunal de Istambul, Pehlevan negou ter uma conta na plataforma.

"Nunca tive uma conta no Twitter. Como alguém que escreve e desenha, não sinto necessidade de me expressar nas redes sociais", afirmou ao tribunal por videoconferência, informou a MLSA.

Em julho, Pehlevan foi detido ao lado de outras três pessoas por outro caso, um processo no qual a revista satírica LeMan, na qual ele trabalha, foi acusada de ter publicado uma caricatura de Maomé.

A revista sempre negou qualquer vínculo entre os desenhos de um personagem chamado Muhamed e o profeta Maomé.

Os outros três funcionários foram libertados. Na semana passada, um tribunal ordenou a libertação de Pehlevan no caso para aguardar o julgamento, cuja próxima audiência está prevista para 5 de maio.

fo/hmw/arm/pc/fp