Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

China vai suspender importação de frutos do mar japoneses, afirma imprensa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/11/2025 06:29

compartilhe

SIGA

A China suspenderá as importações de frutos do mar do Japão em um momento de crise diplomática bilateral, desencadeada pelos comentários da primeira-ministra japonesa sobre um hipotético ataque a Taiwan, informou a imprensa nipônica nesta quarta-feira (19).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Sanae Takaichi, a primeira mulher a governar o Japão, afirmou no dia 7 de novembro, no Parlamento, que uma operação armada da China contra Taiwan poderia justificar o envio de tropas para apoiar a ilha de regime democrático, que Pequim reivindica como parte de seu território e não descarta recuperar com o uso da força.

Ao informar sobre a suspensão das importações de frutos do mar, a imprensa japonesa, incluindo a emissora pública NHK, citou fontes governamentais que pediram anonimato.

A China explicou que a medida era necessária para controlar as águas residuais tratadas despejadas da usina nuclear de Fukushima, afetada por um desastre atômico após um terremoto em 2011, segundo a NHK.

Não houve confirmação imediata por parte de Pequim.

A China havia acabado de retomar a compra de frutos do mar do Japão após uma proibição imposta quando a usina de Fukushima começou a despejar água no mar em 2023.

O despejo recebeu o apoio da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e a empresa operadora da central, TEPCO, afirmou que todos os elementos radioativos, com exceção do trítio, haviam sido filtrados e seus níveis estavam dentro dos limites de segurança.

Pequim, no entanto, acusou o Japão de tratar o Pacífico como um "esgoto" e proibiu as importações de frutos do mar japoneses. 

Em 2023, os envios japoneses de frutos do mar para a China continental representaram 15,6% de um total de 390 bilhões de ienes (2,5 bilhões de dólares, 13,3 bilhões de reais), em comparação com 22,5% em 2022.

Hong Kong representou 26,1% e os Estados Unidos 15,7% em 2023.

Em meio à disputa diplomática por um eventual apoio japonês a Taiwan, a China convocou na semana passada o embaixador japonês e recomendou que seus cidadãos evitem viagens ao país.

Na segunda-feira, o Japão pediu a seus cidadãos na China que reforcem as medidas de segurança e evitem multidões.

bur-stu/lb/arm/pc/fp

Tópicos relacionados:

alimentos china defesa diplomacia japao politica taiwan

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay