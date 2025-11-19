Cristiano Ronaldo e Musk, convidados do jantar de Trump em homenagem ao príncipe saudita

O astro do futebol Cristiano Ronaldo e o bilionário Elon Musk participaram na terça-feira (18) de um jantar luxuoso organizado na Casa Branca pelo presidente Donald Trump em homenagem ao príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, que faz uma visita oficial aos Estados Unidos.

O português joga atualmente no clube saudita Al Nassr, atraído, como muitos atletas na reta final de suas carreiras, pelos gastos astronômicos com os esportes no reino, criticado por seu histórico em termos de direitos humanos.

O jogador de 40 anos ocupou um lugar de destaque no jantar, não muito longe de Trump.

"Meu filho é um grande fã de Ronaldo", declarou Trump em seu discurso antes do jantar, acrescentando que Barron, 19 anos, conheceu o astro do futebol, que disputará sua última Copa do Mundo no próximo ano.

Também estava presente o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que fez uma nova aparição na Casa Branca antes da Copa do Mundo de 2026, que será organizada pelos Estados Unidos, Canadá e México.

O bilionário Elon Musk também estava presente, sentado em uma mesa diferente da ocupada por Trump, mas em um sinal de aproximação entre o presidente e o homem mais rico do mundo.

Musk dirigiu o departamento de eficiência governamental criado por Trump, mas as tensões entre os dois explodiram em junho após as críticas do empresário a um projeto de lei orçamentária.

Durante o jantar, o magnata republicano elogiou o príncipe saudita, que chamou de "homem de liderança", após ter defendido seu convidado no caso do assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi em 2018.

