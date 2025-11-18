Assine
Ucrânia sofre novos ataques russos com pelo menos 32 feridos em Kharkiv

AFP
AFP
Repórter
18/11/2025 22:59

Novos ataques russos com drones deixaram pelo menos 32 feridos em Kharkiv, anunciou na manhã desta quarta-feira (19, data local) o governador dessa região administrativa do leste ucraniano.

Os ataques russos nas duas noites anteriores contra essa região ucraniana deixaram ao menos quatro mortos, incluindo uma adolescente de 17 anos.

O governador de Kharkiv, Oleh Syniehubov, indicou que pelo menos 32 pessoas ficaram feridas no ataque noturno à sua região, incluindo duas crianças.

"Uma menina de nove anos foi ferida no ataque inimigo contra Kharkiv. Os médicos estão oferecendo toda a assistência necessária à menina", escreveu Syniehubov no Telegram.

"A menina teve uma reação aguda ao estresse", acrescentou.

Os distritos urbanos de Slobidskyi e Osnovianskyi foram atingidos por 11 drones, o que provocou incêndios em um edifício de nove andares e garagens, indicou.

A imprensa estatal registrou quatro incêndios nesses bairros, citando o porta-voz dos serviços regionais de emergência, Yevhen Vasilenko.

Socorristas e policiais evacuaram 48 pessoas, incluindo três crianças, da entrada de um edifício, segundo Vasilenko.

O ataque acontece enquanto o presidente ucraniano Volodimir Zelensky realiza um giro pela Europa para buscar apoio a suas forças armadas.

Nos últimos meses, a Rússia vem intensificando seus ataques diários com drones e mísseis contra a infraestrutura energética da Ucrânia.

bur-dhw/lb/mas/cr/rpr

