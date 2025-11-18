Premier da Austrália diz que não vetará Turquia como sede da COP de 2026

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, afirmou que não bloqueará a Turquia como sede da conferência climática da ONU de 2026, e sugeriu que seu país poderia desistir de sua aspiração para resolver a disputa diplomática no fórum atual.

Delegados na COP30, realizada em Belém, têm poucos dias para decidir entre Austrália e Turquia como sede da próxima conferência. Se nenhum país desistir, a COP31 será realizada, por padrão, na cidade alemã de Bonn.

Albanese sugeriu na noite desta terça-feira (18) que poderia renunciar à aspiração australiana. "Se a Austrália não for escolhida, se a Turquia for, não vetaríamos", declarou.

Pelas regras da ONU, a sede da COP é escolhida por consenso; portanto, se nem Turquia nem Austrália se retirarem, os dois países poderiam ser excluídos.

Segundo Albanese, a possibilidade de levar a COP31 a Bonn por falta de consenso "não enviará um bom sinal sobre a união exigida pelo mundo frente ao clima".

A Austrália deseja organizar a conferência juntamente com seus vizinhos insulares, que estão entre os territórios mais ameaçados do planeta pelas mudanças climáticas. Por isso, Albanese afirmou que, mesmo que a Austrália desista, buscaria formas de manter a situação das ilhas do Pacífico na agenda.

"O que buscaríamos é garantir que o Pacífico seja beneficiado por meio de medidas, potencialmente como uma reunião de líderes no Pacífico", sugeriu.

A Austrália rejeitou a oferta turca de compartilhar a presidência, ao afirmar que não é viável dividir funções complexas entre dois países tão distantes.

sft/djw/lb/mas/cr/lm/lb