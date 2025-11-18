Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Corte bloqueia planos de Trump no Texas para garantir maioria no Congresso

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/11/2025 18:58

compartilhe

SIGA

Um tribunal de El Paso bloqueou nesta terça-feira (18) a adoção de um novo mapa eleitoral no estado americano do Texas, que os republicanos planejavam usar para conquistar mais cinco cadeiras no Congresso nas eleições de meio de mandato de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A decisão frustra o plano que o presidente Donald Trump havia traçado publicamente. O governador Greg Abbott, seu aliado, anunciou que vai recorrer junto à Suprema Corte, onde os juízes conservadores são maioria.

A mudança no mapa foi aprovada em agosto no Senado do Texas, a pedido de Trump. Grupos de defesa dos direitos dos latinos e negros afirmaram que a redistribuição constitui uma manipulação eleitoral ilegal por motivos raciais.

A decisão é o capítulo mais recente da batalha pela redistribuição eleitoral entre republicanos e democratas. Governada por democratas, a Califórnia respondeu à medida do Texas e votou neste mês para redesenhar seu mapa eleitoral.

A mudança no mapa do Texas tinha o objetivo de criar mais distritos com maioria de votos republicanos. O juiz Jeffrey Brown afirmou que, "certamente, a política influenciou na elaboração do mapa de 2025 (...) mas foi muito mais do que política. Existem provas substanciais que mostram que o Texas manipulou os distritos eleitorais de 2025 com viés racial."

Greg Abbott respondeu que os legisladores do Texas redesenharam o mapa "para refletir melhor as preferências de voto conservadoras dos texanos. Qualquer alegação de que esses mapas são discriminatórios é absurda e sem fundamento."

bur-mav/dga/lb/am

Tópicos relacionados:

eleicoes eua politica texas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay