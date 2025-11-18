Bélgica atropela Liechtenstein (7-0) e se garante na Copa de 2026
A Bélgica, com dois gols de Jérémy Doku e dois de Charles De Ketelaere, garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 ao atropelar a modesta seleção de Liechtenstein por 7 a 0 nesta terça-feira (18), em Liège.
Sem grandes dificuldades, os 'Diabos Vermelhos' abriram o placar com o capitão Hans Vanaken aos 3 minutos e a goleada veio com dois gols de Doku e dois de De Ketelaere. Também marcaram Brandon Michele e Alexis Saelemaekers.
