Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Bélgica atropela Liechtenstein (7-0) e se garante na Copa de 2026

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/11/2025 18:46

compartilhe

SIGA

A Bélgica, com dois gols de Jérémy Doku e dois de Charles De Ketelaere, garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 ao atropelar a modesta seleção de Liechtenstein por 7 a 0 nesta terça-feira (18), em Liège.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Sem grandes dificuldades, os 'Diabos Vermelhos' abriram o placar com o capitão Hans Vanaken aos 3 minutos e a goleada veio com dois gols de Doku e dois de De Ketelaere. Também marcaram Brandon Michele e Alexis Saelemaekers.

bnl-bm/cpb/aam/cb

Tópicos relacionados:

fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay