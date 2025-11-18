Assine
Iraque vence Emirados Árabes Unidos (2-1) e vai à repescagem intercontinental da Copa de 2026

18/11/2025 18:10

O Iraque derrotou os Emirados Árabes Unidos por 2 a 1 nesta terça-feira (18) em Basra, no jogo de volta da repescagem asiática e garantiu assim uma vaga na repescagem intercontinental para a Copa do Mundo de 2026.

Os iraquianos, que haviam empatado em 1 a 1 em Abu Dhabi na quinta-feira, conquistaram a classificação nos acréscimos, graças a um pênalti convertido por Amir Al-Ammari (90'+17).

O jogador emiradense Caio Lucas, de ascendência brasileira, abriu o placar logo após o intervalo, e Mohanad Ali empatou dez minutos depois de entrar em campo (66'). 

Os 'Leões da Mesopotâmia', que não participam de uma Copa do Mundo desde a edição de 1986, disputada no México, se juntam no torneio classificatório à República Democrática do Congo (África), Bolívia (América do Sul) e Nova Caledônia (Oceania), que já estavam classificadas.

Ainda nesta terça-feira serão definidas as duas seleções da zona da Concacaf (América do Norte, América Central e Caribe) que também irão à repescagem intercontinental. 

O torneio concede duas vagas na Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México de 11 de junho a 19 de julho de 2026.

