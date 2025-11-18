Líbano reporta ao menos 13 mortos em bombardeio israelense contra refugiados palestinos

O Ministério da Saúde do Líbano afirmou que pelo menos 13 pessoas morreram nesta terça-feira (18) em um bombardeio israelense contra um campo de refugiados palestinos nos arredores da cidade de Sídon.

O Exército israelense afirmou que atacou um campo de treinamento do movimento islamista palestino Hamas.

O bombardeio atingiu "o campo de Ain al Helweh", nos arredores de Sídon, informou o ministério libanês, que relatou 13 mortos e acrescentou que "as ambulâncias continuam transportando feridos para os hospitais".

A agência nacional NNA apontou que um "drone israelense atacou um carro em um estacionamento" da mesquita Khalid bin al-Walid.

O bombardeio também atingiu a mesquita e um centro com o mesmo nome, acrescentou a NNA pouco depois.

Israel continua bombardeando o Líbano apesar do cessar-fogo acordado em novembro de 2024 para encerrar mais de um ano de hostilidades com o Hezbollah.

O grupo é aliado do Hamas em Gaza e foi muito enfraquecido pelo confronto com Israel, que incluiu dois meses de guerra total.

O Exército israelense afirma que seus bombardeios no Líbano têm como alvo posições deste movimento xiita aliado do Irã, mas também atacou efetivos do Hamas.

