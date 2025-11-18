Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Bélgica elimina França e avança às semifinais da Copa Davis

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/11/2025 17:58

compartilhe

SIGA

A Bélgica eliminou a França nas quartas de final da Copa Davis de 2025 nesta terça-feira (18), com vitórias nas partidas de simples em Bolonha, na Itália. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os tenistas Raphael Collignon e Zizou Bergs venceram seus respectivos jogos contra Corentin Moutet e Arthur Rinderknech, garantindo a vaga da Bélgica nas semifinais.

Collignon precisou virar o jogo para derrotar Moutet por 2-6, 7-5 e 7-5, enquanto Bergs bateu Rinderknech por 6-3 e 7-6 (7/4). 

Essas duas vitórias tornaram desenecessária a partida de duplas. 

A Bélgica, que foi três vezes vice-campeã da competição, terá como adversário nas semifinais o vencedor do jogo das quartas de final de quarta-feira entre Áustria e Itália, país anfitrião e bicampeão da Copa Davis.

Os italianos, atuais bicampeões do torneio, não poderão contar com seus atuais líderes Jannik Sinner (2º) e Lorenzo Musetti (8º) diante de sua torcida.

td/dam/ma/aam/cb

Tópicos relacionados:

bel davis fra tenis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay