Grupo Renault anuncia investimento de R$ 3,8 bilhões no Brasil

A filial brasileira do Grupo Renault - que conta com uma participação da fabricante chinesa Geely - vai investir 616 milhões de euros (R$ 3,8 bilhões) em um complexo industrial no sul do país, anunciou a empresa nesta terça-feira (18).

O Grupo Renault e a Geely acordaram, no começo de novembro, aumentar sua colaboração no Brasil, importante mercado da indústria automotiva na América Latina.

Os investimentos serão destinados para três projetos, informou, em um comunicado, a filial brasileira, Renault Geely do Brasil.

Em primeiro lugar, a criação de uma plataforma GEA, da Geely, que servirá de base para produzir dois novos modelos a partir do segundo semestre de 2026. As plataformas são as bases técnicas usadas para toda uma família de veículos.

Em segundo lugar, o "redesenho" de um modelo da Renault que também será lançado no segundo semestre de 2026.

Na indústria automotiva, esta operação consiste em atualizar um modelo tanto em termos de estilo quanto de tecnologia. O grupo Renault não quis revelar o nome deste modelo.

Por último, a produção de uma nova plataforma eletrificada que servirá de base para um novo modelo da Renault, cujo lançamento está previsto para 2027.

Estes investimentos serão feitos no complexo industrial que o grupo Renault tem em São José dos Pinhais, no estado do Paraná.

O Grupo Renault e a Geely, que já são parceiros em outras empresas, pretendem, assim, "acelerar o desenvolvimento" de sua marca no Brasil, "aliando suas forças industriais, tecnológicas e comerciais", detalhou o comunicado.

