Nvidia e Microsoft vão investir US$ 15 bi na startup de IA Anthropic

18/11/2025 13:21

A gigante dos semicondutores Nvidia e a Microsoft anunciaram, nesta terça-feira (18), investimentos no total de US$ 15 bilhões (R$ 80 bilhões) na startup de inteligência artificial Anthropic, criadora do chatbot Claude. 

O anúncio faz parte da febre de investimentos no setor de IA, que despertou temores de uma bolha em Wall Street. 

A Nvidia comprometeu até US$ 10 bilhões (R$ 53,3 bilhões), enquanto a Microsoft, que detém 27% da OpenAI, concorrente da Anthropic, prometeu investir até US$ 5 bilhões (R$ 26,6 bilhões). 

O acerto faz parte de um acordo mais amplo, no qual a Anthropic se comprometeu a comprar US$ 30 bilhões (R$ 160 bilhões) em capacidade de computação na nuvem da Microsoft e adotar as últimas versões da tecnologia de chips da Nvidia.

