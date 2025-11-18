Assine
Japão vence Bolívia em amistoso e fecha ano com 3 vitórias seguidas

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/11/2025 13:21

O Japão, que na data Fifa de outubro venceu o Brasil pela primeira vez na história, encerrou o ano com uma vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia em amistoso disputado nesta terça-feira (18), em Tóquio.

O atacante Daichi Kamada abriu o placar logo aos cinco minutos e, na reta final, os japoneses ampliaram com jogadores que saíram do banco de reservas: Shuto Machino (72') e Keito Nakamura (78').

A vitória dos 'Samurais Azuiz' poderia ter sido mais elástica, mas a grande atuação do goleiro Guillermo Viscarra evitou um resultado pior para os bolivianos, que tiveram a chance mais clara de gol em uma jogada de Fernando Nava no primeiro tempo.

O Japão, um dos 34 países já classificados para a Copa do Mundo de 2026, termina o ano com três vitórias consecutivas, um mês depois de bater o Brasil pela primeira vez na história, com uma virada por 3 a 2.

Já a Bolívia, que terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na sétima posição, terá que buscar sua vaga no Mundial do ano que vem na repescagem intercontinental que será disputada em março.

amk/mcd/cb

