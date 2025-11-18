Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rascunho de acordo na COP30 é uma 'miscelânea', diz comissário europeu à AFP

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/11/2025 12:45

compartilhe

SIGA

O encarregado europeu das negociações climáticas, o comissário Wopke Hoekstra, qualificou, nesta terça-feira (18), como uma "miscelânea" de medidas o esboço de compromisso da presidência brasileira da COP30.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Como sempre [ocorre] nesta fase das negociações, isto é uma miscelânea", disse Hoekstra à AFP durante a cúpula climática da ONU, em Belém, após a publicação do rascunho de acordo na COP30.

A União Europeia descarta revisar os compromissos financeiros no combate ao aquecimento global ou "se deixar arrastar para uma conversa falsa sobre medidas comerciais", acrescentou.

jmi-np/jz/mel/mvv/jc

Tópicos relacionados:

ambiente brasil clima cop30 diplomacia meio ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay