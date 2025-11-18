Rascunho de acordo na COP30 é uma 'miscelânea', diz comissário europeu à AFP
O encarregado europeu das negociações climáticas, o comissário Wopke Hoekstra, qualificou, nesta terça-feira (18), como uma "miscelânea" de medidas o esboço de compromisso da presidência brasileira da COP30.
"Como sempre [ocorre] nesta fase das negociações, isto é uma miscelânea", disse Hoekstra à AFP durante a cúpula climática da ONU, em Belém, após a publicação do rascunho de acordo na COP30.
A União Europeia descarta revisar os compromissos financeiros no combate ao aquecimento global ou "se deixar arrastar para uma conversa falsa sobre medidas comerciais", acrescentou.
