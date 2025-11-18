'Isso não vai acontecer', diz Sheinbaum em resposta a possíveis ações antidrogas dos EUA no México
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, descartou nesta terça-feira (18) um possível ataque dos Estados Unidos em solo mexicano contra cartéis de drogas, como sugeriu na véspera seu homólogo americano, Donald Trump.
Na segunda-feira, ao responder a uma pergunta sobre se aprovaria uma operação antidrogas dos Estados Unidos no país vizinho, Trump afirmou: "Lançaria ataques no México para deter (o tráfico de) drogas? Tudo bem para mim. O que for necessário para deter as drogas".
"Isso não vai acontecer", disse Sheinbaum nesta terça-feira durante sua habitual coletiva de imprensa. A mandatária lembrou que em várias ocasiões seu governo rejeitou a presença de tropas americanas em solo mexicano, inclusive em telefonemas com Trump.
"Nós não queremos intervenções de nenhum governo estrangeiro, há colaboração e há coordenação, mas não há subordinação, nem podemos permitir uma intervenção", acrescentou Sheinbaum.
"Da última vez que os Estados Unidos vieram ao México com uma intervenção, levaram metade do território", acrescentou a presidente em referência ao conflito armado entre os dois países entre 1846 e 1848.
Sheinbaum disse que seu governo tem um acordo de colaboração com os Estados Unidos em matéria de segurança, no qual, assegurou, "fica muito claro o respeito à soberania" do México.
As ameaças de Trump ocorrem após vários ataques americanos contra embarcações supostamente carregadas de drogas no Pacífico e no Caribe.
O governo de Sheinbaum mantém negociações com o governo de Trump para evitar a imposição de tarifas às exportações mexicanas.
