Moscou acusa Polônia de 'russofobia' após denúncia de sabotagem de ferrovia

AF
AFP
Repórter
18/11/2025 12:34

O Kremlin classificou como "russofobia" as acusações polonesas contra dois ucranianos que trabalham para Moscou pela sabotagem de uma ferrovia crucial à entrega de ajuda para a Ucrânia. 

"Seria estranho se não culpassem imediatamente a Rússia", declarou o porta-voz Dmitri Peskov à televisão estatal, sem negar diretamente a acusação que envolveria Moscou. "A russofobia, é claro, está florescendo por lá", acrescentou. 

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, denunciou na segunda-feira uma "sabotagem sem precedentes" de uma ferrovia que liga Varsóvia a Lublin e se conecta com uma linha que atende a Ucrânia. 

Os dois atos mencionados pelo líder ocorreram entre sábado e segunda-feira. 

Tusk afirmou, nesta terça-feira, que "dois cidadãos ucranianos que operam e colaboram há muito tempo para os serviços" russos foram identificados como suspeitos da sabotagem nesta via. 

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Polônia, membro da Otan e da União Europeia, afirma ter sido alvo de tentativas de sabotagem supostamente orquestradas pela Rússia.

