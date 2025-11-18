PIB do Chile cresceu menos que o esperado no 3T, afetado pela mineração

O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile cresceu 1,6% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, menos que o esperado, afetado por um recuo na atividade da mineração, informou o Banco Central nesta terça-feira (18).

Nesse trimestre ocorreu um acidente mortal em uma mina de cobre da estatal Codelco, que paralisou suas operações por uma semana a partir de 31 de julho.

O mercado estimava um crescimento do PIB de 1,8% para o terceiro trimestre.

A expansão obtida "se explicou pelo aumento da demanda interna, que apresentou uma variação de 5,8%, impulsionada pelo investimento e pelo consumo", acrescentou o órgão emissor.

O período de julho a setembro de 2025 teve um impacto negativo o fato de que "a atividade mineradora recuou", destacou o Banco Central.

Em 31 de julho, um desabamento deixou seis operários mortos e paralisou completamente as operações em El Teniente, a maior mina de cobre subterrânea do mundo, situada 100 km ao sul de Santiago.

O ministro da Fazenda, Nicolás Grau, comemorou, nesta terça, o dado do PIB trimestral e o aumento de 10% dos investimentos.

Nos "últimos 12 meses, temos um crescimento de 2,9%, o que confirma o dinamismo da nossa economia", disse Grau em mensagem enviada à imprensa.

"Não tínhamos um crescimento do investimento nesse nível desde o ano de 2012, ou seja, é o crescimento mais alto em mais de 10 anos", destacou.

No ano passado, o PIB cresceu 2,6%. Em 2022, a expansão foi de 2,8%.

Para 2025, o Banco Central projeta um aumento do Produto Interno Bruto entre 2,25% e 2,75%, e prevê que o ano termine com a inflação em 4%.

