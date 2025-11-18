Singapura apreende carregamento recorde de chifres de rinoceronte

Singapura apreendeu chifres de rinocerontes e outras partes de animais avaliadas em mais de 800 mil dólares (4,2 milhões de reais na cotação atual), escondidas em uma carga aérea com destino ao Laos, informaram as autoridades nesta terça-feira (18).

Trata-se da maior apreensão desse tipo registrada na cidade-Estado.

Os rinocerontes são protegidos pela Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Cites), e o comércio internacional de seus chifres é proibido.

O chifre desses animais é considerado um símbolo de status e, em algumas partes da Ásia, são atribuídas a ele propriedades medicinais. Também é utilizado para fabricar joias e artigos domésticos, como pentes, botões e fivelas de cinto.

Camuflado como "acessórios para móveis", o carregamento apreendido em Singapura foi encontrado há dez dias, depois que um operador de carga "detectou um forte odor" proveniente de um pacote, de acordo com um comunicado conjunto do Conselho de Parques Nacionais e da empresa de transporte aéreo SATS.

As autoridades de Singapura foram alertadas e descobriram "20 chifres de rinoceronte com um peso total de 35,7 kg, juntamente com cerca de 150 kg de outras partes de animais", acrescentou o comunicado.

O valor total da apreensão é estimado em cerca de 870 mil dólares (4,6 milhões de reais na cotação atual).

"Trata-se da maior apreensão de chifres de rinoceronte realizada até hoje em Singapura", afirmou o boletim.

Os 20 chifres foram identificados como pertencentes a rinocerontes brancos sul-africanos. As autoridades estão investigando a origem das demais partes dos animais.

A maior apreensão anterior de chifres desses animais em Singapura ocorreu em outubro de 2022, quando 34,7 kg foram encontrados nas malas de um homem sul-africano.

Ele foi condenado a dois anos de prisão em janeiro do ano passado.

