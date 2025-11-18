Um morto e três feridos em ataque na Cisjordânia ocupada

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um ataque com atropelamento e esfaqueamento ocorrido nesta terça-feira (18) no sul da Cisjordânia ocupada, informaram os serviços de emergência israelenses.

Os paramédicos e uma unidade médica do Exército "confirmaram a morte de um homem de 30 anos com uma facada e transportaram três feridos" para dois hospitais em Jerusalém, informou o Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha.

A passagem de Gush Etzion, onde ocorreu o ataque e que fica na estrada entre as cidades palestinas de Belém e Hebron, perto de assentamentos israelenses, foi cenário de vários ataques anti-israelenses desde o final de 2015.

A violência disparou na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, desde o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023 em território israelense.

Longe de cessar, a frágil trégua vigente em Gaza desde 10 de outubro não conseguiu detê-la.

Mais de 1.000 palestinos, combatentes e civis, foram mortos por soldados ou colonos israelenses, segundo um levantamento da AFP com base em dados da Autoridade Palestina.

No mesmo período, segundo dados oficiais israelenses, mais de 40 israelenses, civis e soldados, morreram em ataques palestinos ou em incursões militares israelenses.

