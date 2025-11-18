Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidência brasileira da COP30 publica primeiro rascunho de compromisso

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/11/2025 10:47

compartilhe

SIGA

A quatro dias do final da COP30, a presidência brasileira da cúpula publicou na manhã desta terça-feira (18) um primeiro rascunho de compromisso entre os países, ainda divididos sobre vários temas cruciais como ambição climática, finanças e comércio. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Este texto reflete a confiança da presidência brasileira" em alcançar um acordo, reagiu à AFP Li Shuo, especialista da Asia Society que acompanha as negociações em Belém. 

"Provavelmente é a primeira vez na história recente das COPs que um texto tão limpo é publicado tão cedo", afirmou sobre o documento com o título "Mutirão Global". 

O objetivo do texto é demonstrar que, mesmo em um contexto geopolítico muito difícil, a cooperação internacional sobre o clima deve continuar avançando. 

Ainda contém muitas alternativas, portanto deverá ser consideravelmente editado antes de chegar a um acordo entre as quase 200 nações presentes na conferência da ONU sobre o clima que termina na sexta-feira. 

A presidência anunciou na segunda-feira que os negociadores trabalharão dia e noite para que um acordo sobre os temas mais espinhosos possa ser adotado em sessão plenária "até meados da semana". 

O documento de nove páginas começa reafirmando seu compromisso com o Acordo de Paris de 2015 e sua adesão ao "multilateralismo". 

Quanto à ambição climática, propõe que o relatório que sintetiza os compromissos dos países possa ser publicado anualmente, em vez de a cada cinco anos. 

Vários tópicos mencionam a transição para deixar as energias fósseis, um ponto de confronto entre os países produtores e aqueles que desejam uma diretriz para abandoná-las. 

Esses itens propõem diversas soluções, desde uma "mesa redonda" até... nada. 

Por outro lado, sugere-se triplicar os financiamentos dos países ricos para os mais pobres se adaptarem às mudanças climáticas até 2030 ou 2035, uma demanda das nações do Sul. 

O último ponto abordado é o das medidas comerciais "unilaterais", como o europeu CBAM - sigla em inglês para Mecanismo de Ajuste de Carbono nas Fronteiras - criticado por países como a China. 

Sobre este tema delicado, quatro opções são apresentadas, do estabelecimento de uma "plataforma" de reflexão à organização de uma cúpula sob os auspícios do secretário-geral da ONU.

jmi-jz/app/mar/jc

Tópicos relacionados:

ambiente brasil clima cop30 diplomacia meio onu

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay