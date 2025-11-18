Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Operação desmantela 'escritório' na Espanha do cartel mexicano Jalisco Nueva Generación

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/11/2025 08:49

compartilhe

SIGA

A polícia espanhola anunciou nesta terça-feira (17) ter desmantelado o "escritório" do cartel mexicano Jalisco Nueva Generación na Espanha, responsável por introduzir na Europa "grandes carregamentos de cocaína e metanfetamina vindos da América do Sul".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A operação, que contou com a colaboração da DEA e da polícia dos Países Baixos, conseguiu prender vinte pessoas, duas delas "alvos prioritários da agência americana DEA há anos", segundo indicou em comunicado a Polícia Nacional, que não identificou os detidos.

Entre os suspeitos estão membros da Camorra italiana, que eram responsáveis pela distribuição internacional a partir da Espanha. Do total de detidos, quinze foram colocados em prisão preventiva.

Jalisco Nueva Generación, com presença em todo o México e em várias regiões do mundo, é um dos grupos criminosos designados no início do ano como "organização terrorista estrangeira" pelo governo americano de Donald Trump.

A investigação começou meses atrás, quando a polícia espanhola detectou um carregamento de cocaína que chegou à Espanha, oculto "em maquinário industrial de grande porte", segundo o comunicado.

Posteriormente, os investigadores verificaram que a droga era armazenada em propriedades localizadas na região de Madri e na província contígua de Ávila, de onde era distribuída para outros locais da Espanha.

A polícia descobriu que no mês passado a rede realizou um primeiro envio de droga para a Itália, "através de um chefe da Camorra napolitana pertencente ao clã Amato-Pagano", indicou o comunicado.

As autoridades confiscaram da organização criminosa quase 2 toneladas de cocaína, 375 quilos de anfetamina, armas, dinheiro em espécie, criptomoedas e quinze veículos.

du/mdm/meb/dd/jc 

Tópicos relacionados:

crime espanha mexico narcotrafico policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay