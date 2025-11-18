Assine
Internacional

Ataque russo no leste da Ucrânia mata uma adolescente

18/11/2025 06:04

Um ataque russo com mísseis matou uma adolescente na cidade de Berestyn, no leste da Ucrânia, informou nesta terça-feira (18) o governador da região de Kharkiv. 

"Uma jovem de 17 anos que ficou gravemente ferida no ataque com mísseis na cidade de Berestyn morreu no hospital", publicou no Telegram o governador Oleg Sinegubov.

"Registramos nove feridos, dos quais sete estão hospitalizados", acrescentou o governador. 

Na região vizinha de Dnipropetrovsk, o governador Vladislav Gaivanenko relatou "incêndios" em Dnipro provocados por um ataque com drones, mas sem mencionar vítimas.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, Moscou ataca o país vizinho quase diariamente com drones e mísseis.

Os ataques russos de segunda-feira contra a região de Kharkiv mataram pelo menos cinco pessoas e provocaram graves danos em áreas residenciais e em uma creche, segundo as autoridades regionais.

