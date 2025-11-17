Dicionário de Cambridge elege 'parassocial' a palavra do ano

Se você tem uma grande afinidade com a cantora Taylor Swift sem jamais tê-la conhecido, ou usa um chatbot como confidente, você vive uma relação "parassocial", um adjetivo eleito palavra do ano de 2025 pelo Dicionário de Cambridge.

O termo é definido pelo dicionário como "uma relação que alguém experimenta com uma pessoa famosa que não conhece, um personagem de livro, filme ou série de TV, etc., ou uma inteligência artificial".

O termo remonta a 1956, quando os sociólogos da Universidade de Chicago Donald Horton e Richard Wohl observaram que os telespectadores desenvolviam relações parassociais com personalidades da TV, que eram vistas da mesma forma que amigos ou familiares.

"A palavra parassocial reflete o ambiente de 2025. O que antes era um termo acadêmico entrou na linguagem corrente", comentou Colin McIntosh, do Dicionário de Cambridge, cuja versão eletrônica "registrou altos níveis de busca" por essa palavra.

A professora de psicologia social experimental na Universidade de Cambridge Simone Schnall destacou que "muitas pessoas estabelecem relações parassociais intensas e pouco saudáveis com influenciadores". Elas desenvolvem a sensação de conhecer as pessoas com quem têm relações parassociais, e confiam nelas até isso levar "a formas extremas de lealdade", quando esse é um assunto "totalmente unilateral".

Outra palavra que tem um "impacto importante" neste ano é "slop", que significa conteúdo de má qualidade gerado por inteligência artificial.

No total, cerca de 6.000 palavras, entre elas "tradwife" (esposa tradicional) foram adicionadas em 2025 ao Dicionário Cambridge eletrônico, que é gratuito e afirma ter cerca de 350 milhões de usuários e mais de 1,5 bilhão de páginas acessadas anualmente.

