Parlamento do Canadá aprova orçamento de Carney e evita eleição antecipada

Dave Chan with Ben Simon in Toronto
Dave Chan with Ben Simon in Toronto
17/11/2025 23:04

O governo do Canadá sobreviveu nesta segunda-feira (17) a um voto de confiança, depois que o Parlamento aprovou por uma margem apertada o orçamento que o primeiro-ministro Mark Carney considera essencial para fortalecer a economia do país, ameaçada pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos.

O governo liberal, que não conta com a maioria, corria o risco de ruir, mas um pequeno grupo de parlamentares opositores quis evitar uma eleição antecipada e permitiu que o projeto fosse aprovado.

Carney havia descrito o orçamento como uma oportunidade "geracional" para investir no futuro econômico do Canadá, e afirmou que ele reduziria a dependência do comércio com os Estados Unidos, além de fortalecer a autossuficiência.

Carney foi eleito em abril para enfrentar as tarifas protecionistas dos Estados Unidos, porém seu partido não conseguiu a maioria no parlamento. Eram necessários dois votos da oposição ou duas abstenções para aprovar o orçamento. No fim, houve um voto da oposição e uma abstenção.

O orçamento deve dobrar o déficit fiscal em relação ao ano passado, mas Carney afirma que isso é necessário para compensar o dano causado pelas políticas comerciais americanas.

Segundo o primeiro-ministro, investimentos no Exército e na infraestrutura canadenses vão ajudar a aumentar a soberania econômica. Ele advertiu que a relação com os Estados Unidos não voltará ao normal. "Este é o momento de conquistar grandes coisas para nós, canadenses, e conquistá-las rapidamente."

